Match o Papo: Tinder lança podcast sobre relacionamentos no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/05/2022 | 09:55



Os conteúdos em áudio tiveram um crescimento significativo nos últimos anos. Focando nesse cenário, o Tinder lançou nesta terça-feira (10) o Match o Papo, um podcast com quatro episódios. A proposta é trazer para os ouvintes conversas leves e com muito bom humor, além de momentos descontraídos e cheios de informação sobre o universo de relacionamentos. O programa está disponível no Spotify e YouTube.

A cada podcast, a atriz Valentina Bandeira desafia seus convidados a dividirem histórias pessoais e a compartilharem suas visões sobre situações reais de amor e flerte. O primeiro episódio já está online e traz o criador de conteúdo de humor e músico Lucas Inutilismo, que vai dividir suas experiências e lançar a real sobre o que é um match de sucesso na visão dele.

O segundo episódio, por sua vez, tem a participação do ator Francisco Vitti, que trará reflexões sobre casos polêmicos, cultura do cancelamento e muito mais. O terceiro conteúdo tem a participação de Tasha & Tracie, as gêmeas do rap nacional, para contar como uma boa playlist pode embalar os melhores matches. E, por fim, o quarto e último capítulo vai receber a cantora drag queen Kaya Conky para compartilhar suas vivências com relacionamentos dentro e fora dos apps.

Match o Papo tem novos episódios a cada quinze dias, sempre às terças-feiras, às 15h.