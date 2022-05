Charge - 11 de maio de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



11/05/2022 | 09:46



O Diário completa hoje 64 anos consolidado como porta-voz dos moradores do Grande ABC. Em sua trajetória, o jornal conquistou a confiança dos leitores por, além de noticiar o que de relevante acontece nas sete cidades, no Brasil e no mundo, estar sempre disposto a colaborar com a resolução de questões que afetam a região e o indivíduo que mora nas sete cidades.