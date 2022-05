Cristiana Oliveira rebate comparação com a nova personagem de Pantanal: Serei sempre a Juma Marruá para aquela geração

11/05/2022 | 09:10



Disputa entre gerações? Se depender de Cristiane Oliveira, claro que não. Aos 58 anos de idade, a atriz conhecida por interpretar a personagem Juma Marruá na primeira versão de Pantanal, nos anos 1990, lançou a sua biografia, Versões de uma Vida, na Livraria Travessa de Ipanema, no Rio de Janeiro. Além de receber amigos e familiares, Cristiane também conversou com a imprensa e rebateu um comentário feito pela repórter da RedeTV! em que comparava a sua personagem com a nova versão de Alanis Guillen.

- Olha, você é a eterna Juma, disse a jornalista.

- Hoje, a Juma é a Alanis Guillen, que está fazendo maravilhosamente e lindamente bem a Juminha dela e pronto. Eu só fui a Juma de 1990, disparou a atriz.

E ela continuou:

- Como fui a primeira, eu até entendo que, na memória emotiva, no carinho e nessa emoção toda que carrega, eu serei sempre a Juma para aquela geração. Agora tem aquela geração que não assistiu a primeira versão de Pantanal e vai se apaixonar pela Juma da Alanis, pois a personagem é apaixonante.