Sertanejo Conrado tem melhora progressiva da função renal após acidente

11/05/2022 | 09:10



Os fãs de Conrado e Aleksandro estão passando por momentos difíceis desde o acidente de ônibus da dupla que aconteceu no último sábado, dia 7. Logo após a morte de Aleksandro ser noticiada, Conrado foi internado na UTI do Hospital Regional de Registro em estado grave. No entanto, na última terça-feira, dia 11, veio a primeira boa notícia: o artista apresentou melhoras na função renal.

Informamos que o paciente João Vitor Moreira Soares permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva. Apresenta evolução com estabilidade do quadro clínico e melhora progressiva da função renal, dizia o boletim médico.

Mesmo com a evolução, Conrado não tem previsão de alta neste momento. Vale lembrar que na última segunda-feira, dia 9, a equipe da dupla emitiu uma nota de esclarecimento sobre o vídeo que circulava na internet em que mostrava ônibus em alta velocidade na Rodovia Regis Bittencourt, que liga as cidades de São Paulo e Rio Negro.

A Singular Produção Artísticas tem conhecimento do vídeo que mostra o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro trafegando acima da velocidade em uma rodovia. As imagens não condizem com o momento do acidente, e principalmente, não comprovam a velocidade do veículo no momento e, tão pouco, com o local de colisão, dispararam.

Além de Aleksandro, outras cinco pessoas morreram.