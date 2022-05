Gabi Martins está conhecendo melhor ator de Pantanal

11/05/2022 | 09:10



A fila andou! Parece que Gabi Martins está conhecendo melhor um galã da novela Pantanal. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Sem rotular a relação, a cantora mineira está se envolvendo com o ator José Loreto há pouco mais de um mês. E, segundo Leo Dias, o novo casal do pedaço está curtindo a aproximação e a discrição da relação.

Vale pontuar que Gabi está solteira desde o término com o cantor Tierry, que recentemente curtiu um show acompanhado de uma loira. Já José Loreto se envolveu em alguns relacionamentos após o fim do seu casamento com a atriz Debora Nascimento. O mais recente foi com Bruna Lennon, que durou seis meses.

Recentemente, Loreto concedeu uma entrevista à coluna de Patrícia Kogut e revelou que estava em um relacionamento, mas sem definição:

Eu não estou namorando nem solteiro. Ainda não namoro, mas não posso dizer que não tenho uma relação, afirmou ele.