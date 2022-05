São Bernardo FC celebra boa fase do sistema defensivo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/05/2022 | 09:01



O São Bernardo FC iniciou a Série D do Campeonato Brasileiro com dois empates. Parecia ainda estar se ambientando novamente à competição, que não disputava desde 2017, em sua única aparição no torneio. Mais duas rodadas se passaram e, com dois triunfos, o Tigre assumiu a liderança isolada do Grupo G, com oito pontos e um fato bastante simbólico: ainda não sofreu gols. Desta maneira, entre as 124 equipes que disputam as quatro divisões do Nacional, somente os são-bernardenses, o Retrô-PE e o Ceilândia-DF (também do quarto nível) ainda não foram vazados.

Coincidência ou não, o sistema defensivo do São Bernardo FC foi o setor que menos alteração sofreu com relação à disputa do Campeonato Paulista, nos primeiros meses do ano. O técnico Márcio Zanardi já utilizou os remanescentes Alex Alves (goleiro), Ítalo e Matheus Salustiano (zagueiros), Lucas Mota e Ruan (laterais). Além deles também foram a campo os recém-contratados Alex Reinaldo (lateral) e Islan (zagueiro), além de dois atletas que retornaram ao clube, casos de Eduardo Diniz (lateral) e Hélder (zagueiro).

Tal entrosamento entre os companheiros, aliado à boa fase individual de alguns atletas, vem sendo diferencial a favor do Tigre. “Estamos vivendo momento de muita alegria, fruto do trabalho duro que a gente tem realizado para conseguir este feito de estar entre as defesas menos vazadas após os primeiros quatro jogos”, destacou o goleiro Alex Alves, que vem colaborando com defesas preciosas, inclusive um pênalti defendido na vitória por 3 a 0 sobre o Oeste – a partida ainda estava 0 a 0. “Tenho feito bons jogos, defendendo pênalti, finalizações, muito feliz por este início. Ainda tem muita coisa pela frente e nossos objetivos são grandiosos: acesso e título.”

O arqueiro, entretanto, salientou que o mérito deve ser compartilhado com todo o time aurinegro. “Procuro exaltar toda a equipe, porque todos fazem parte disso, desde o ataque, o meio, a defesa e as laterais são muito importantes para termos uma defesa consistente.”

Alex Alves disse ainda que a equipe do Grande ABC vem se comportando bem mesmo quando enfrenta times da parte de cima da classificação, casos de Oeste e Paraná. “Estamos caminhando certo. Já jogamos com equipes fortes, que estão entre os quatro, e isso tem testado bem nossa defesa. A gente tem, passo a passo, que buscar as vitórias, a classificação e, se possível, em primeiro, para dar continuidade à busca pelos objetivos”, finalizou o goleiro.