BCE: aumentaremos juros gradualmente a partir do verão europeu, diz Villeroy

11/05/2022 | 08:55



Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou nesta quarta-feira que a autoridade monetária aumentará juros a partir do verão no Hemisfério Norte, que começa em junho. "No período próximo, isso significa que o dinheiro será um pouco menos fácil, que as taxas de juros aumentarão gradualmente", disse, durante entrevista à rádio France Inter.

Villeroy de Galhau, que é presidente do Banco da França, explicou que o aperto monetário responde à persistente escalada da inflação, agravadas por gargalos nas cadeias produtivas e a guerra na Ucrânia. "A expectativa é de que esta inflação elevada continue este ano e comece a diminuir no início do próximo ano, dependendo dos preços da energia. Deve voltar a 2% em 2024, nos próximos dois anos", projetou.

Mais cedo, a presidente do BCE, Christine Lagarde, sinalizou que a elevação das taxas básicas de juros poderiam começar "poucas semanas depois" do fim das compras de ativos, que devem se encerrar em junho.