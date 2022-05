Assaí Anchieta oferta 340 vagas em São Bernardo

Da Redação



11/05/2022 | 08:53



São Bernardo irá abrigar extensa lista de oportunidades de trabalho. São 340 vagas de emprego disponibilizadas pelo Assaí Atacadista, unidade Anchieta, que inaugurará o empreendimento em breve no local onde funcionava o antigo Extra, próximo à divisa do município com Diadema. Os postos serão abertos junto à Central de Trabalho e Renda da cidade, localizada na Rua Padre Lustosa, 48, Centro do município.

São 34 funções diferentes. Entre os cargos para trabalhar no Assaí Anchieta estão o de conferente, auxiliar de depósito, chefe de seção (depósito, mercearia, hortifrúti, perecíveis, açougue, padaria), auxiliar de recebimento de notas fiscais, atendente de cafeteria, operador de caixa (cafeteria), empacotador, repositor, fiscal de prevenção perdas, nutricionista, cozinheiro, assistente de TI, operador de televendas (vendedor de atacado), açougueiro e auxiliar de açougue.

Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami reforça que o lançamento da loja do Assaí irá impactar de forma positiva para ampliar as oportunidades de recolocação formal no mercado de trabalho, cenário que contará com auxílio da Prefeitura.

“Temos a CTR, uma agência pública, que tem como atribuição fazer a intermediação de vagas de trabalho entre munícipes e empresas. Vamos colaborar diretamente para esse preenchimento dos postos de emprego.”

As informações sobre as vagas disponíveis podem ser obtidas pelo e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br ou por intermédio do link: expansaoassaianchieta.gupy.io/, direcionado especificamente à unidade Anchieta.