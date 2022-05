Ecoturismo no Brasil – Roteiro combina Pantanal e Bonito

Redação

11/05/2022



O Mato Grosso do Sul abriga dois dos principais roteiros de ecoturismo no Brasil: Bonito e a parte sul do Pantanal, integrada pelas cidades de Anastácio, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário. Não à toa, fazer uma viagem para o estado é sinônimo de um verdadeiro mergulho, não só nas águas de seus rios, como também em uma das maiores biodiversidades do território nacional.

Roteiro de ecoturismo no Brasil

Recentemente, o Pantanal voltou a ganhar espaço na grande mídia, por conta da estreia do remake da novela homônima, na rede Globo. A nova versão do sucesso dos anos 1990 apresenta as exuberantes paisagens da maior planície alagada do mundo, que é reconhecida como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera pela UNESCO.

A Acqua Studio de Viagens, studio de viagens da região, oferece pacotes que combinam as belezas do Pantanal com as atrações de Bonito. O viajante pode se aventurar em atividades como flutuação e mergulho, observação de aves e animais silvestres e até optar por um day use em uma típica fazenda pantaneira.

O roteiro passa por pontos turísticos como a Gruta do Lago Azul, cartão-postal de Bonito, e a Estância Mimosa, complexo com dez cachoeiras, que oferece uma bela amostra da vegetação da região da Serra da Bodoquena. Também é possível conhecer o Rio da Prata e a Fazenda San Francisco, que permite observar a vida silvestre em um Safári Fotográfico. De quebra, dá para fazer um passeio de chalana no Corixo São Domingos.

A viagem dura cinco dias e inclui cinco atividades, acompanhamento de guia credenciado pelo Mtur, equipamentos para todos os passeios e almoços na Estância Mimosa, no Rio da Prata e no Pantanal. Para saber mais, acesse www.acquaviagens.com.br.

PLANEJE SUA VIAGEM

