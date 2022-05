Conheça os discos de vinil mais populares do mundo

1. Pink Floyd: Wish You Were Here – Pontuação 9,06 | Crédito: Divulgação/Columbia Records

2. Daft Punk: Random Access Memories – Pontuação 8,63 | Crédito: Divulgação/Columbia Records

3. Pink Floyd: The Wall – Pontuação 8,53 | Crédito: Divulgação/Columbia Records

4. Pink Floyd: The Dark Side Of The Moon – Pontuação 8,35 | Crédito: Divulgação/Capitol Records

5. Michael Jackson: Thriller – Pontuação 8,28 | Crédito: Divulgação/Epic Records

6. The Beatles: Abbey Road – Pontuação 8,23 | Crédito: Divulgação/Apple Records

6. The Beatles: Let It Be – Pontuação 8,23 | Crédito: Divulgação/Apple Records

8. David Bowie: The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars – Pontuação 8,17 | Crédito: Divulgação/RCA Victor

9. The Beatles: Magical Mystery Tour – Pontuação 8,05 | Crédito: Divulgação/Parlophone Records

10. Nirvana: Nevermind – Pontuação 7,93 | Crédito: Divulgação/DGC Records