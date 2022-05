Testamos: por R$ 1.899, novo Echo Show 15 entrega a melhor Alexa até agora

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



11/05/2022 | 08:55



A Alexa é a assistente de voz que está presente em diversos eletrônicos da Amazon. Em smartphones, surge em formato de app. Nas caixas de som inteligentes Echo Dot, como uma voz – que se conecta ao aplicativo do celular.

Nas Echo Show, por sua vez, ela aparece por meio de comando de voz e também coloca na tela desses eletrônicos o que o usuário pede: músicas, informações em geral. Agora, a Amazon coloca no mercado brasileiro a Echo Show 15, em formato de uma tela de 15 polegadas, com Alexa embarcada e que pode ser instalada em paredes ou em um suporte (vendido separadamente).

O 33Giga avaliou por alguns dias o eletrônico e, até agora, trata-se da melhor “experiência Alexa” entre os gadgets da Amazon. Isso porque a Echo Show 15 oferece ótima interface com o usuário. Há widgets personalizáveis, que oferecem opções de notas rápidas, atualização de calendário, novidades do dia. É possível, por meio de comando de voz ou via tela touch, acessar Prime Video, YouTube, Deezer, Netflix, Spotify – e mais alguns outros serviços de streaming.

De forma geral, a Echo Show 15 tem boa performance quando o assunto é velocidade. Em alguns momentos, dá a impressão que ela apagou (a tela fica preta), mas está apenas trocando de aplicativo ou realizando algum comando pedido. Durante os testes, ela não parou, empacou ou travou (coisa que, eventualmente, aconteceu com Echo Dots ou outras versões de Echo Show avaliadas pela reportagem).

A Echo Show 15 também tem ótimo sistema de comunicação via vídeo com outros usuários da Alexa. Basta pedir para “ligar” para alguém e a chamada é feita, sem interferências e com qualidade de áudio e de vídeo.

Outro ponto que agrada na Echo Show 15 é sua configuração. Quase todo o processo inicial de instalação e setup é resolvido em poucos minutos. Uma vez ligada, basicamente tudo é realizado por voz – e ela entende com perfeição o que o usuário pede.

Ainda não é desta vez que o app no celular pode ser dispensado. Há alguns recursos em que é necessário alterar ou habilitar no aplicativo (que é um tanto lento) e, depois, ficam disponíveis na Echo Show. Mas isso não chega a incomodar, porque os comandos são bem intuitivos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Nesta nova versão, aliás, é possível fazer com que a Alexa aprenda o que o usuário deseja de acordo com a voz ou com o rosto. Bastam alguns segundos para treiná-la inicialmente – depois, aos poucos, ela vai “entendendo” o perfil da pessoa e “sugerindo” conteúdo.

Entre os pontos negativos, o que se destaca é o preço mesmo (sugerido de R$ 1.899). Pelo valor, poderia, pelo menos, já ser vendida com os suportes de parede (que devem ser adquiridos separadamente). Além disso (assim como ocorre com a boa Fire TV), poderia ter mais opções de streaming ou serviços digitais embarcados.

Echo Show 15 Dimensões (em mm): 402 x 252 x 35

Peso (em g): 2.215

Tela: 15,6 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels, com orientação paisagem ou retrato

Câmera: 5 MP com tampa embutida (qualidade e tamanho das fotos podem variar)

Áudio: Drivers duplos full-range de 1,6”

Conectividade: no momento, o Wi-Fi 6 (802.11 ax) não é suportado. Wi-Fi de banda dupla com antena dupla (MIMO). Compatível com redes de Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Incompatível com conexão de redes Wi-Fi ad-hoc (ou ponto a ponto). Compatível com Bluetooth

Requerimentos do sistema: O Echo Show 15 vem pronto para se conectar à rede Wi-Fi. O aplicativo Alexa é compatível com dispositivos Fire OS, Android e iOS – e também é acessível por navegador

Tecnologia de Configuração: A configuração rápida de Wi-Fi da Amazon permite que os clientes conectem dispositivos inteligentes à rede em poucas etapas. A configuração rápida de Wi-Fi é outra maneira pela qual a Alexa se torna mais inteligente

Processador: SoC octa-core Amlogic Pop1 com mecanismo de rede neural Amazon AZ2

Sensor: ALS RGB e acelerômetro

Inclusos na caixa: Echo Show 15, adaptador de energia bivolt (30W) e fio de 1,5m (branco), suporte de parede, buchas, parafusos, gabarito de montagem e guia de início rápido. A configuração requer Wi-Fi. O dispositivo pode ser montado na parede (furadeira necessária) ou colocado em um suporte (vendido separadamente)

Pontos positivos: tela de 15 polegadas, fácil montagem e configuração, qualidade de áudio e vídeo

Pontos negativos: preço, suportes vendidos separadamente por R$ 149 (inclinável) e R$ 199 (giratória), poderia ter mais apps nativos

Preço: R$ 1.899

Site: aqui

Na galeria, veja detalhes da Echo Show 15: