'Pixar in Concert' chega ao Brasil e terá apresentações em SP e no Rio

11/05/2022 | 08:50



A Aventura, produtora de musicais, anunciou a chegada do Pixar in Concert pela primeira vez no País. O espetáculo internacional reúne orquestras sinfônicas executando trilhas originais de filmes em sincronia com imagens exibidas em um telão. As apresentações contam com efeitos especiais, cantores convidados e ainda promete ter uma grande surpresa. Ao todo, serão músicas e cenas de 15 clássicos da Disney, como Toy Story, Procurando Nemo, Os Incríveis, Ratatouille e mais.

Com estreia marcada para o dia 9 de julho, a temporada segue até o dia 17 do mesmo mês, no Teatro Alfa, em São Paulo. Os espetáculos ocorrem aos sábados e domingos, com a participação da Orquestra Sinfônica Villa-Lobos.

Já no Rio de Janeiro, o evento fica em cartaz entre os dias 21 e 31 de julho na Cidade das Artes, com a participação de 60 músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Ambas orquestras estarão sob a regência do Maestro Adriano Machado. Os ingressos para São Paulo já estão disponíveis e podem ser comprados no site por valores que variam entre R$ 25 a R$ 220. Para o Rio, as vendas serão abertas em breve.