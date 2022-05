Crescem exportações e vendas de veículos

Das Agências



11/05/2022 | 08:47



Os números de abril confirmaram as expectativas de uma reação do setor automotivo no segundo trimestre. Com destaque à média diária de vendas e às exportações, todos os índices aferidos pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) melhoraram no mês, apesar dos feriados de Páscoa e Tiradentes, que fizeram abril ter dois dias úteis a menos com relação a março.

Apesar de várias interrupções de fábricas por conta da falta de semicondutores (incluindo a Volkswagen, no Grande ABC), a produção de autoveículos em abril foi de 185,4 mil unidades, 0,4% a mais que no mês anterior. Na comparação com abril de 2021, quando a crise global de componentes eletrônicos ainda não era tão alarmante, houve queda de 2,9%. No acumulado do ano, o recuo é de 13,6% frente ao primeiro quadrimestre do ano passado.

As vendas também tiveram boa reação, com média diária de 7.750 unidades em abril (a melhor desde dezembro), contra as 6.991 unidades/dia de março. No total, 147,2 mil unidades foram licenciadas, alta de 0,3% sobre março e baixa de 15,9% comparado a 2021.

“Poderíamos ter resultados de vendas ainda melhores se não fosse a persistente limitação de oferta provocada pela crise dos semicondutores”, explicou Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea. “Apesar da inflação e da alta dos juros, ainda identificamos uma demanda reprimida de clientes particulares e sobretudo de locadoras, e os bons números de venda deste início de maio são indicadores dessa tendência.”

Os números mais animadores são os de exportações, que acumulam alta de 17,9% sobre o primeiro terço de 2021, com total de 153 mil unidades embarcadas ao Exterior. Foram 44,8 mil em abril, crescimento de 15,2% sobre março e de 32,3% sobre abril do ano anterior. É o melhor resultado para o quadrimestre desde 2018.



PRODUÇÃO

A produção das montadoras deu sinais de reação no mês passado, quando 185,4 mil veículos foram fabricados no País na soma de todas as categorias: carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O resultado praticamente repete o volume de março (leve alta de 0,4%), apesar de abril ter sido um mês com três dias úteis a menos. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a produção da indústria de veículos caiu 2,9%.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, período no qual 681,6 mil veículos foram montados no Brasil, o setor segue no vermelho, com queda de 13,6% no comparativo com 2021. A diferença tem entre as explicações a falta de peças, principalmente componentes eletrônicos, que vem provocando paradas de produção em fábricas tanto de carros quanto de caminhões.



EMPREGO

O balanço da Anfavea mostra ainda que o emprego nas montadoras de veículos ficou estável em abril, quando apenas 24 postos de trabalho fecharam no setor.