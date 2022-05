Relatório prevê fim de isenção a setor químico

Da Redação



11/05/2022 | 08:34



O relatório final da MP (Medida Provisória) 1.095/21, protocolado ontem à tarde no sistema da Câmara pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, prevê a extinção do Reiq (Regime Especial da Indústria Química). Hoje de manhã, todavia, reunião do parlamentar com representantes do governo pode mudar o entendimento. A matéria deverá ser votada ainda hoje.

“Protocolei o texto original da MP assinada pelo (presidente da República, Jair) Bolsonaro, que prevê a extinção do regime especial, para garantir a votação amanhã (hoje) – porque tenho de respeitar 24 horas de antecedência para a matéria seguir para o plenário –, mas posso substituí-lo até o momento da votação”, explicou Alex ao Diário.

O assunto voltará a ser discutido em reunião marcada para a manhã de hoje. Assessorado por conselheiros do Poder Legislativo, Alex vai se encontrar com representantes do Ministério da Economia e da Casa Civil para, segundo definição do deputado, “analisar todas as implicações jurídicas” da MP.

O Planalto pressiona os deputados para deixar eventual retomada do Reiq para 2023, já que há pouco espaço para acomodar a renúncia fiscal, na casa de R$ 2 bilhões anuais, no orçamento de 2022. Em entrevistas anteriores, Alex garantiu que o regime especial só volta a vigorar caso haja contrapartidas ambientais e sociais da indústria.

A sessão de hoje está marcada para começar às 14h, mas a MP só deve entrar para votação por volta das 18h. A Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) argumentou que se o Reiq for descontinuado 85 mil empregos, boa parte deles no Grande ABC, estarão em xeque.

Editada em 31 de dezembro por Bolsonaro, a MP acabou abruptamente com a isenção de PIS/Pasep (Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre a importação de nafta e outros insumos utilizados pelas petroquímicas.

Originalmente, o benefício deveria valer até 2025, com o objetivo de garantir a competitividade internacional da indústria química brasileira. O presidente da República, todavia, pôs fim à isenção para compensar a desoneração do Imposto de Renda recolhido por empresas aéreas sobre o leasing de aeronaves, prevista em outra MP de Bolsonaro, a 1.094/21.