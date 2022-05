Ana Carolina Serra visita 1ª-dama do Estado e fala de projetos sociais

Da Redação



A primeira-dama de Santo André e ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Ana Carolina Serra, esteve ontem no Palácio dos Bandeirantes para participar de agenda com a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo estadual Luciana Garcia. As duas falaram sobre projetos sociais e de parcerias realizadas entre Prefeitura e governo estadual.

Para Ana Carolina, foi uma oportunidade de apresentar à nova titular da área social paulista o trabalho realizado no período em que esteve à frente do Fundo Social andreense. “Foi uma chance dela conhecer um pouco do trabalho dos fundos sociais dos municípios e explicar como serão as ações daqui para a frente. Com isso, muitas ideias poderão ser partilhadas”, afirmou Ana Carolina. “A Luciana é bastante engajada e se envolveu nessa causa. Ela garantiu que o envio mensal de cestas básicas para a população vulnerável de Santo André será mantida.”

Na cerimônia, também houve o lançamento da campanha Inverno Solidário, evento que contou com a presença do governador Rodrigo Garcia (PSDB). A campanha estadual, que vai durar até 21 de setembro, tem como objetivo arrecadar cobertores novos para doar a moradores em situação de vulnerabilidade. “Vamos participar mais uma vez e, em Santo André, temos uma campanha do agasalho permanente. É uma preocupação constante.”

Segundo a primeira-dama andreense, a ideia é que Luciana possa fazer uma visita a Santo André para conhecer de perto projetos desenvolvidos na cidade, como o Moeda Verde, que garante a troca de materiais recicláveis por alimentos, e a Escola de Ouro, que ajuda na formação profissional de diversas áreas. “No evento, a gente encontrou outras primeiras-damas, como a de Jales, que já esteve em Santo André para levar os nossos projetos para lá. É importante esta troca”, contou a primeira-dama andreense.

Ana Carolina, que se desligou da função social no início de abril por conta do calendário eleitoral, já que irá disputar a eleição para deputada estadual, foi ao Palácio com a atual presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Cláudia Fabris.