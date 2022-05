Carol Celico relembra separação de Kaká: Tempo muito dolorido

11/05/2022 | 08:10



Terminar um casamento de nove anos não é nada fácil e, para Carol Celico, não foi diferente! A influenciadora digital, ex-esposa de Kaká, abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e respondeu algumas curiosidades dos internautas. Uma das perguntas falava sobre o término da relação com o ex-jogador.

Segundo ela, o processo foi bem dolorido e não foi de uma hora para outra:

Separar não é como escolher a cor do esmalte (mesmo essa questão gera dúvidas, né?). Para me separar, demorei muito tempo e foi um tempo muito dolorido para conseguir lidar com todas as questões que envolviam essa decisão, afirmou.

Carol afirmou que depois da decisão surgiram momentos de repensar e tentar voltar:

Depois disso ainda surgiram momentos de repensar e conversar. Normal, depois de tantos anos e dois filhos. Mas com muito respeito, maturidade e inteligência e em comum acordo... Hoje, todos estamos felizes, inclusive as crianças, a parte mais importante, declarou.

Em outra caixinha de perguntas, a empresária revelou qual foi o momento em que percebeu que não daria mais para continuar na relação com Kaká:

Quando a minha vontade de ser feliz, de ir atrás dos meus sonhos, de me conhecer melhor e de me sentir realizada venceu todos os meus medos e angústias, encerrou.

Vale pontuar que atualmente, Carol é casada com o empresário Eduardo Scarpa. Já Kaká, está casado com a atriz e modelo Carol Dias, com quem tem uma filha, a pequena Esther.