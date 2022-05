Minas derrota Praia Clube no tie-break e é campeão sul-americano de vôlei

10/05/2022 | 23:58



O Minas conquistou o título sul-americano de clubes de vôlei, nesta terça-feira, ao derrotar o Praia Clube, em Uberlândia, por 3 sets a 2, com parciais 25/22, 20/25, 16/25, 25/21 e 15/13, na Arena Praia. Com o resultado, a equipe vencedora garante vaga para a disputa do Mundial, com sede ainda a ser definida.

A decisão foi marcada por viradas no placar. O Praia começou melhor a partida e chegou a abrir 8 a 4, mas o Minas reagiu e marcou 13 a 9. Empurrado pela torcida, o time da casa obteve o empate em 19 pontos, mas no final o Minas fechou a parcial em 25 a 22.

O empate do Praia veio em um segundo set bastante equilibrado. Com um bloqueio atuante, o Praia fechou em 25 a 20. Com bela atuação de Tainara, o Praia virou o placar, ao marcar 25 a 16 no terceiro set. Mas as visitantes foram implacáveis até o final da partida.

As equipes se revezaram na liderança do quarto set, mas o Minas foi mais regular e errou menos para voltar a equilibrar a disputa, ao fechar em 25 a 21 e levar a decisão do título para o tie-break.

O set decisivo foi também bastante disputado. Tainara colocou o Praia à frente em 8 a 7, mas o Minas mostrou grande poder de reação para fechar a partida em 15 a 13.

O terceiro lugar da competição ficou para o Sesi-Bauru, que não teve problemas para superar o Regatas Lima, do Peru, por 3 sets a 0.