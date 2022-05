Casos e óbitos por Covid caem na região

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



11/05/2022 | 00:01



O número de casos e mortes provocados pela Covid apresentou queda na comparação do acumulado na quarta-feira da semana passada com os dados informados ontem pelas sete prefeituras do Grande ABC. Há uma semana haviam sido identificados 1.290 novas infecções pelo coronavírus, número que caiu para 719 nos últimos sete dias, ou seja, recuo de 44,2%. Em relação aos óbitos, o indicador passou de 11 para sete, queda de 36,3%.

Santo André foi a cidade que reportou o maior número de casos e mortes nos últimos sete dias. De acordo com o boletim epidemiológico enviado ontem pela Prefeitura, foram registrados 442 novos infectados e cinco óbitos. Na sequência aparece São Caetano, com 177 diagnósticos positivos de coronavírus, mas sem mortes computadas. Diadema informou 55 casos e um óbito, enquanto que em Mauá foram 37 infectados, sem falecimentos, assim como em São Bernardo, que reportou oito novos casos da doença. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não informaram novos casos ou mortes por Covid.

Os registros, que constam nos boletins epidemiológicos das prefeituras, não necessariamente foram identificados nos últimos sete dias e podem ser reflexo de informações represadas ou de moradores das cidades da região que foram atendidos em unidades de saúde de outros municípios.

Com a atualização de ontem, os sete municípios do Grande ABC, juntos, chegaram a 349.656 pacientes que tiveram a Covid-19, entre eles 11.291 que não resistiram a enfermidade e morreram.

As cidades da região registram alta cobertura vacinal contra a Covid. São Caetano já atingiu 100% da população com 5 anos ou mais imunizada com a primeira dose, enquanto Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo contam com cobertura superior a 99%. Diadema alcançou a imunização de 96,8% da população, seguida de Mauá (85,8%) e Rio Grande da Serra (83,9%) – veja os dados completos por cidade na tabela abaixo.