A vista do Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



10/05/2022 | 23:59



Onze de maio de 1958. Com o nome de News Seller, surgia naquele Dia das Mães o veículo de comunicação que se transformaria no Diário, hoje um dos principais jornais do Brasil. Na oportunidade em que comemora seus 64 anos de circulação ininterrupta, o maior veículo de comunicação do Grande ABC reafirma o compromisso que desde o primeiro número firmou com os leitores, em Editorial: “Publicaremos tudo o que é de interesse, de curioso, para os leitores”. Esta Casa tem ciência de que manter uma marca jornalística forte é importantíssimo para a consolidação da democracia e o desenvolvimento socioeconômico das sete cidades da região.



A relação entre a presença de um jornal regional e o aperfeiçoamento das instituições foi estabelecida em estudo realizado alguns anos atrás pelo jornalista Josh Stearns, diretor do Democracy Fund, organização não governamental criada para aprimorar o processo democrático nos Estados Unidos. Ele compilou 18 estudos sobre jornalismo local para concluir que, segundo reportagem publicada na Folha de S.Paulo, “a existência de veículos de comunicação locais aumenta a participação política da população, faz os políticos trabalharem mais com menos dinheiro e constrói um senso de pertencimento e identidade nas comunidades beneficiadas pela cobertura”.



Outros estudos que se seguiram associaram a ocorrência de atos de corrupção a localidades que se encontram sob o fenômeno conhecido por “deserto de notícias”, ou seja, municípios que não possuem nenhum veículo – impresso ou digital – para acompanhar o dia a dia tanto da sociedade quanto das autoridades.



Fato que reafirma o valor das palavras do jurisconsulto baiano Rui Barbosa: “A imprensa é a vista da Nação. Por ela é que a Nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou roubam, percebe onde lhe alvejam, ou nodoam, mede o que lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e se acautela do que ameaça”. Longa vida ao Diário!