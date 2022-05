Petrobras conclui venda de ativo na Bacia Potiguar por US$ 750 mil

10/05/2022 | 20:10



A Petrobras finalizou nesta terça-feira, 10, a venda em conjunto com a Sonangol da totalidade das participações de ambas as empresas no bloco exploratório terrestre POT-T-794, localizada na Bacia Potiguar (Rio Grande do Norte). O valor total de US$ 750 mil foi pago pela compradora: Aguila Energia e Participações.

Do montante total, US$ 150 mil foram pagos no dia de assinatura do contrato, em 27 de dezembro do ano passado, e US$ 600 mil na data de hoje, já considerando os ajustes devidos.

A concessão foi adquirida em 2006. A Petrobras detinha 70% de participação e a Sonangol, operadora da concessão, os demais 30%. O consórcio perfurou dois poços na área, sendo um descobridor de gás e um de delimitação.

Não existem compromissos remanescentes do Programa Exploratório Mínimo (PEM) a serem cumpridos, destaca a estatal no fato relevante divulgado na noite desta terça-feira.