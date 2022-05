Guarda Civil Municipal de Mauá prende criminoso e recupera motocicleta

Da Redação



10/05/2022 | 18:18



Ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá pelas ruas da cidade resultou na recuperação de uma motocicleta roubada nesta terça-feira (10).

Durante patrulhamento de viatura da ROMU por vias do Jardim Canadá, guardas avistaram uma moto com emplacamento adulterado e conduzida por um indivíduo sem capacete. Os agentes solicitaram ao piloto que parasse o veículo, porém, o homem acelerou e tentou fugir do local. Após breve perseguição, os guardas abordaram o motociclista na Rua Ângelo Pacola.

O indivíduo, foi levado ao 3º DP de Mauá, onde foi constatado que havia fornecido nome falso e que a motocicleta constava no sistema da polícia como roubada. O rapaz já tem passagem por tráfico de drogas.