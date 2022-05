Abel indica titulares do Palmeiras para duelo com Juazeirense pela Copa do Brasil

10/05/2022 | 18:05



Sem Wesley, que testou positivo para Covid-19, e Piquerez, lesionado, o Palmeiras treinou nesta terça-feira, visando o duelo contra o Juazeirense, marcado para esta quarta-feira, às 19h, no estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Em São Paulo, o time alviverde venceu por 2 a 1.

Assim como nesta segunda (09), o atacante Gabriel Verón e o zagueiro Luan participaram de parte das atividades integradas ao elenco. Ambos seguem cronograma especial de recondicionamento físico após recuperarem-se de lesões.

O técnico Abel Ferreira fez um treino tático, com dois times em campo, priorizando saída de bola, construção de jogadas e transições. Para finalizar, comandou uma atividade técnica, com muitas finalizações.

O treinador indicou que colocará em campo o que tem de melhor. A tendência é que entre em campo com: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez (Kuscevic), Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Breno Lopes, Dudu e Rony (Rafael Navarro).

"Será mais um jogo importante para a gente, toda a equipe está com a confiança lá em cima. Vamos procurar fazer o que a gente trabalhou durante a semana e voltar com a classificação. Sabemos que devemos ter uma atenção especial com a Juazeirense para não dar bobeira. Então, vamos concentrados e focados para fazermos um bom jogo", disse Rafael Navarro.

Como venceu em São Paulo por 2 a 1, o Palmeiras precisará de um empate para selar sua vaga nas oitavas de final. Caso perca por um gol de diferença, o jogo será decidido nos pênaltis.