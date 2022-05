Redação

O World Europa, novo navio da MSC, terá como base os Emirados Árabes Unidos. A companhia também anunciou que pretende dedicar uma segunda embarcação (MSC Opera) à região do Golfo Arábico na temporada 2022/2023.

O anúncio foi feito pelo CEO da MSC Cruzeiros, Gianni Onorato, após Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra, realizar a abertura oficial de um novo píer para navios de passageiros na Ilha Sir Bani Yas.

Novo navio da MSC e itinerários no Golfo Arábico

Em 26 de março, o MSC Virtuosa concluiu suas viagens programadas nos Emirados Árabes Unidos e foi substituído pelo MSC Bellissima, que percorrerá a região entre 2 de abril e 25 de junho de 2022. Esta é a primeira vez que a MSC Cruzeiros estende sua temporada na região.

A partir de dezembro, o MSC World Europa estará nos Emirados Árabes Unidos, oferecendo cruzeiros de sete noites de Dubai e Abu Dhabi, para Ilha Sir Bani Yas, Dammam (na Arábia Saudita), e Doha, no Catar.

Já o MSC Opera oferecerá um itinerário diferente de sete noites, partindo de Dubai e Abu Dhabi, também com escalas na Ilha Sir Bani Yas. Os hóspedes também vão passar por Omã, com escala na capital Muscat, uma das cidades mais antigas do Oriente Médio, e por Khasab, a cidade mais ao norte do país. O cruzeiro termina com uma noite em Dubai, que dá tempo suficiente para que os viajantes explorem a metrópole.

