DoE: produção de petróleo nos EUA deve aumentar, mas com preços ainda elevados

10/05/2022 | 16:27



O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) afirma que a produção de petróleo dos Estados Unidos deve aumentar, mas também nota que o preço do barril deve seguir em nível elevado neste ano. As avaliações estão no relatório de curto prazo no setor de energia, publicado nesta terça-feira, 10, pelo órgão.

O DoE afirma que a produção de petróleo dos EUA ficará em média em 11,9 milhões de barris por dia (bpd) neste ano e em 12,8 milhões de bpd em 2023. Com isso, o país deve superar o recorde estabelecido em 2019, de 12,3 milhões de bpd. Apesar do avanço na produção, o DoE projeta que o barril do Brent siga acima de US$ 100 no ano atual.

Segundo o DoE, há ainda um "elevado nível de incerteza em nossas perspectivas". Mesmo com a produção forte dos EUA, o quadro de estoques globais baixos e de demanda continuada por gasolina, diesel e outros produtos derivados deve fazer com que a oferta maior não gere grande impacto sobre os preços "no curto prazo", diz o departamento.