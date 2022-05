Príncipe William se emociona ao lembrar a mãe, princesa Diana, e fala sobre próprio luto: Há conforto em lembrar

10/05/2022 | 16:10



A saudade bateu! Nesta terça-feira, dia 10, príncipe William se emocionou ao falar sobre o luto. O duque de Cambridge estava presente na inauguração do memorial construído para as vítimas do atentado de Manchester, que aconteceu em 2017 após o show de Ariana Grande.

Durante seu discurso, o herdeiro do trono britânico se solidarizou com as famílias e com os amigos das vítimas e falou sobre seu próprio luto. Vale lembrar que o príncipe perdeu a mãe, a famosa princesa Diana, quando tinha apenas 15 anos de idade.

- Como alguém que vive com sua própria dor, também sei que o que muitas vezes mais importa para os enlutados é que aqueles que perdemos não são esquecidos. Há conforto em lembrar. Ao reconhecer que, embora levados terrivelmente em breve, eles viveram. Eles mudaram nossas vidas. Eles foram amados e são amados. É por isso que memoriais como o Glade of Light são tão importantes.

Além de lembrar da importância do memorial, William relembrou de sua visita à cidade logo após a tragédia e sobre as homenagens feitas:

- Lembro-me muito bem do choque e da tristeza nos rostos daqueles que conheci quando visitei Manchester nos dias que se seguiram à atrocidade. E a crueza da emoção no Serviço de Comemoração, realizado na vossa Catedral mesmo aqui, um ano depois. Cinco anos depois, sei que a dor e o trauma sentido por muitos não desapareceram. [...] Quando o povo de Manchester se reuniu para homenagear as vítimas poucos dias após a atrocidade, você disse ao mundo que sua música não seria silenciada. Em vez disso, vocês levantaram suas vozes juntos e cantaram uma canção de amor que foi escrita por alguns dos filhos mais famosos desta cidade. Naquele dia, vocês disseram um ao outro que não olhariam para trás com raiva.

Por fim, o príncipe falou da importância de memoriais:

- Quando chegarmos a este memorial, vamos olhar para trás com amor por aqueles que perdemos. Vamos olhar para trás com amor pelas pessoas que cuidaram e protegeram esta comunidade. E vamos olhar para trás com amor pela força contínua da grande cidade de Manchester.