Bruna Marquezine aparece ostentando corpão em em novo trailer de Maldivas

10/05/2022 | 16:10



Vem aí! Nesta terça-feira, dia 10, a Netflix divulgou mais uma trailer da nova produção Maldivas. Desta vez, a plataforma de streaming apresentou as personagens principais Milene, Rayssa, Kat, Verônica e Liz. Na trama, as quatro mulheres moram em um condomínio no Rio de Janeiro chamado Maldivas e, quando se juntam, viram um furacão.

Manu Gavassi, que interpreta Milene, é aquela que adora entrar na faca pelas mãos do marido e cirurgião plástico Victor Hugo, interpretado por Klebber Toledo. De dançarina à empresária, Rayssa é musa do veneno tropical, interpretada por Sheron Menezes. No papel de Kat, Carol Castro interpreta a mãezona (das amigas também!). Apesar do coração de mãe, em que sempre cabe mais um, o bolso dela sofre diante das falcatruas do marido Gustavo. Com um ar mais gótico, Verônica, interpretada por Natália Klein, destoa das outras mulheres com seu humor afiado.

E não podia faltar ela, Bruna Marquezine! Na pele de Liz, a atriz traz a personagem misteriosa e nova no condomínio. Ela chegou com tudo e vai causar muito com o seu gin tônica nas mãos - colocando o corpão para jogo.