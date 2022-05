Xiaomi 12 chega ao Brasil com o preço sugerido de R$ 9.499,99

Da Redação, com assessoria

A Xiaomi lança hoje (10) no mercado brasileiro o Xiaomi 12. O modelo pode ser encontrado com 8 GB de RAM e 256 GB de memória pelo e-commerce oficial e nas lojas da marca, localizadas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Salvador (BA). Está disponível nas cores azul e preto, com o preço sugerido de R$ 9.499,99.

Vale destacar que os usuários que adquirirem o Xiaomi 12 nos canais oficiais, além de contarem com o suporte e a garantia da empresa, serão contemplados com três meses gratuitos de assinatura no YouTube Premium, com o resgate válido até 31 de janeiro de 2023.

Focado e exclusivo

Quando o assunto é fotografia, o aparelho conta com o Xiaomi ProFocus, que permite registrar objetos ou pessoas em movimento com clareza. O resultado é possível por conta de uma tecnologia de foco nova, com algoritmo que identifica e rastreia a cena do início ao fim.

Outro recurso exclusivo é o modo de vídeo ultra noturno, que entrega produção de conteúdo aprimorado com a tecnologia IA, que ilumina a cena e captura detalhes no escuro. As imagens em condições com pouca visibilidade também apresentam qualidade profissional. Isso porque o recurso de modo escuro nas lentes grande angular e ultragrande angular contribuem para capturar as luzes e sombras da noite de forma mais viva.

A câmera grande angular de 50 MP com estabilização de imagem (OIS) e um grande sensor Sony de 1/1,56? para mais detalhes, a telemacro de 5 MP com abertura de lente f/2.4 e a ultragrande angular de 13 MP com campo de visão de 123º compõem o conjunto fotográfico. Na prática, o usuário pode ter fotografias com resolução de até 8.165 x 6.124 pixels e gravar vídeos em 8K com resolução de 7.680 x 4.320 pixels.

Veloz e potente

O Xiaomi 12 conta com o processador Snapdragon 8 Gen 1. Por conta dos 4nm, o smartphone tem alto desempenho e consome menos energia, projetado para ser 400% mais inteligente que a versão anterior da série. O chipset também contribui para a produção de fotos, execução de jogos e atividades de entretenimento com mais velocidade. A tecnologia LiquidCool, por sua vez, resfria 2.600 mm2 de área. O aparelho tem ainda uma placa de resfriamento extragrande, porém fina, de 0,3mm, que acelera o fluxo de calor e reduz efetivamente a temperatura do smartphone.

Tela de bilhões

Um destaque do Xiaomi 12 é a a tela. São mais de 68 bilhões de cores que podem ser conferidas em 6,28 polegadas. O smartphone tem avaliação A+ do DisplayMate, um dos maiores laboratórios de testes de telas de celulares do mercado mundial, e conta com Dolby Vision e HDR10+. A taxa de resposta ao toque chega em 480 Hz. Possui ainda 16 mil níveis de ajustes automáticos de brilho, modo de luz solar e modo de leitura. Os alto-falantes, por sua vez, são assinados pela empresa Harman Kardon, com som estéreo nas duas saídas.

O corpo compacto do Xiaomi 12 – peso de 180g e espessura de apenas 69,9mm – é equipado com bateria de 4.500m Ah. O smartphone acompanha carregador de 67 W, que promete carga completa em apenas 39 minutos. Para quem desejar carregamento sem fio, o processo leva 53 minutos. E mais: o produto ainda é compatível com a tecnologia 5G.

