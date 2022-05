Michelle Williams anuncia gravidez de seu terceiro filho

10/05/2022 | 15:10



Nova gravidez no pedaço! Michelle Williams está grávida deu segundo filho com Thomas Kail.

A atriz deu a notícia através da revista Variety, da qual é capa:

É totalmente gostoso. Conforme os anos passam, você meio que se pergunta o que eles reservam ou não para você. É animador descobrir que algo que você quer de novo e de novo, está disponível mais uma vez. Aquela sorte não está perdida em mim ou na minha família.

Ainda segundo a publicação, a criança deve nascer durante o outono no hemisfério Norte. Além do filho com Thomas e do bebê que está carregando, a atriz também possui uma filha de um relacionamento anterior, com o ator Heath Ledger.