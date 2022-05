Erasmo Viana comenta notícia da gravidez da ex, Gabriela Pugliesi: -Me pegou de surpresa

10/05/2022 | 15:10



Na última segunda-feira, dia 9, Erasmo Viana quebrou o silêncio e comentou a notícia da gravidez de Gabriela Pugliesi. O modelo fitness notou que o engajamento em suas redes sociais triplicou após o anúncio da ex-esposa e decidiu gravar alguns Stories no Instagram se pronunciando sobre o assunto.

Apesar de estar feliz pela influenciadora, ele confessou nos vídeos que ficou surpreso ao descobrir que ela será mamãe pela primeira vez.

- Hoje eu reparei que as visualizações dos meus Stories tinham triplicado. Esse tal de engajamento está tão difícil e do nada o negócio triplicou. Alguma coisa esse povo curioso está querendo ver aqui no meu Instagram. Obviamente foi por conta da notícia da gravidez da Gabriela que, de verdade, me pegou de surpresa.

Apesar das polêmicas envolvendo o término de seu casamento, ele deixou palavras de carinho e desejou muita saúde ao bebê que está por vir.

- Fiquei muito, muito feliz por ela. Obviamente que, independente de qualquer coisa, dela ter ficado com mágoa, não ter ficado, o que ela falou ou não falou, sempre torci para que ela pudesse realizar esse sonho porque sei o quanto ela queria. E de verdade, fiquei muito feliz, muito mesmo. Acho que ela merece tudo o que está vivendo agora. Ela merece ter essa família que ela tanto sonhou e eu estou aqui torcendo para que o bebê venha com muita saúde, que ela faça uma família linda, feliz. E é isso, vida que segue galera. Mas eu fiquei muito feliz mesmo.

Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi se casaram em 2017 e pediram o divórcio em 2021. Atualmente, a influenciadora está em um relacionamento com Túlio Dek, com quem espera seu primeiro filho.