'Proof': BTS anuncia tracklist da terceira parte da primeira coletânea do grupo

10/05/2022 | 14:19



O BTS lançou nesta terça-feira, 10, a tracklist do terceiro CD da primeira coletânea do grupo, Proof.

O projeto, que será lançado no dia 10 de junho, e contará com três músicas inéditas - Run BTS, Yet To Come e For Youth - faz parte das celebrações dos nove anos de carreira da banda sul-coreana. Contando os três CDs, serão ao todo 48 músicas.

A coletânea chega meses antes da possível partida do grupo para o serviço militar, que é obrigatório na Coreia do Sul.

Existe a possibilidade de que os membros do BTS sejam isentos do serviço, o que ainda não foi confirmado, mas o prazo máximo para o mais velho do grupo, Jin, iniciar o serviço militar é dezembro deste ano.