Westworld retorna à HBO Max em junho; veja teaser

Da Redação

Do 33Giga



10/05/2022 | 13:55



A série dramática original HBO, vencedora do Emmy, Westworld retorna com oito episódios para sua quarta temporada no domingo, 26 de junho, na HBO Max e HBO. Veja, abaixo, o teaser.

Westworld retrata uma odisséia sombria sobre o despertar da consciência artificial na Terra.

De volta para a quarta temporada estão os atores Evan Rachel Wood, a vencedora do Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. Ariana DeBose (“West Side Story”), vencedora do Oscar, junta-se ao elenco como talento convidado nesta temporada.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Westworld foi criado para a televisão por Jonathan Nolan e Lisa Joy, que são produtores executivos junto com Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis e Ben Stephenson. Empresas de produção: Kilter Films e Bad Robot Productions em associação com a Warner Bros. Television; com base no filme escrito por Michael Crichton.