PMs apreendem grande quantidade de drogas em casa abandonada no Jardim Itaussu; veja fotos

Da Redação



10/05/2022 | 13:14



PMs (Policiais Militares) da Companhia de Força Tática do 30° Batalhão, abordaram hoje uma mulher durante a averiguação de uma casa abandonada localizada no bairro Jardim Itaussu, em Mauá. No local, havia uma empacotadora, onde a droga era embalada e distribuída na região. O fato ocorreu durante patrulhamento pelo bairro, quando os policiais visualizaram um suspeito na frente de uma residência, que ao perceber a presença da equipe correu para dentro do terreno, apesar da tentativa os PMs não conseguiram abordá-lo.

Ao fazer o retorno para a rua, os policiais avistaram uma janela aberta em uma casa abandonada no local, onde foi possível visualizar em seu interior uma máquina empacotadora e grande quantidade de entorpecente no chão. Ao entrarem na residência encontraram uma mulher junto a uma grande quantidade de substâncias entorpecentes, além da máquina empacotadora e materiais para embalagem de droga. O 30° Batalhão informou que ainda não pesou a quantidade de drogas, a mulher foi conduzida ao 3° DP (Distrito Policial).