Ana Furtado celebra cura da Covid-19 com beijo em Boninho: -Que saudades que eu estava de você

10/05/2022 | 13:11



Que saudade! Ana Furtado celebrou a recuperação da Covid-19 com um beijão no maridão! A jornalista, que estava afastada dos trabalhos após testar positivo para o vírus, finalmente conseguiu negativar e sair do isolamento. Nos Stories do Instagram, ela começou os vídeos abraçando suas cachorrinhas de estimação e comemorou:

- Liberada!!! Curada!!!

Em seguida, a apresentadora exibiu o momento em que Boninho entra em casa e a revê.

- Chegou! Boninho chegou! Amor, sobe e vem me dar um beijo! Ai amor, vem. Estou cheia de saudades.

Logo após, é possível ver o diretor de TV abraçando e beijando a amada, que mais uma vez comemora:

- Nem acredito. Ai meu amor, que saudades que eu estava de você. Que bom que a gente está junto de novo.

Vale lembrar que Ana é participante da Dança dos Famosos e acabou na repescagem da competição por conta do afastamento.