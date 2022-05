Katherine Kelly Lang, atriz de soap opera, é hospitalizada após sofrer acidente em passeio a cavalo

10/05/2022 | 13:11



Katherine Kelly Lang, atriz de soap opera, passou por um grande susto no último domingo, dia 8, Dia das Mães.

Através das redes sociais, a artista contou que precisou ser hospitalizada após sofrer um acidente durante um passeio a cavalo:

Espero que todos tenham tido um dia das mães incrível hoje. O que você fez no Dia das Mães? Comecei um lindo passeio ontem com os amigos. Nosso plano era treinar para a corrida de cavalos de 50 milhas em junho. Foi um belo dia! Com cerca de 26 quilômetros de estrada, desci do cavalo para descer uma trilha íngreme e muito rochosa para descansar. No final da trilha tropecei em uma pedra e meu pé esquerdo virou. Meu tornozelo e pé deslocaram para a esquerda em um ângulo de 90 graus em relação à minha perna. Eu o empurrei de volta no lugar. Era tão nojento, mas eu tinha que fazer isso, iniciou.

Em seguida, ela revelou que fraturou três ossos no tornozelo:

Felizmente isso aconteceu em uma estrada boa e pude chamar o 911. E felizmente eu estava com meus amigos que ajudaram com meu cavalo e meu espírito. A ambulância me levou para o hospital e as radiografias mostraram 3 ossos quebrados no meu tornozelo. Fiz uma cirurgia tarde naquela noite e agora tenho hastes, pinos e parafusos no tornozelo. Não posso pegar peso no meu pé por seis semanas, emendou.

E, encerrou:

Ainda vou trabalhar no final desta semana e tentar me curar rápido para que eu possa fazer todas as coisas que amo fazer. Estou no hospital hoje e tentando ter um sorriso no meu rosto. Eu não fico feliz quando as coisas me atrasam assim, mas sempre há uma lição a aprender. Ainda não tenho certeza de qual é essa lição, mas terei tempo para contemplar.