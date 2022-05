Jesse Williams faz nu frontal em peça de teatro e tem imagens vazadas por espectador

10/05/2022 | 13:10



Eita! O ator Jesse Williams, que interpretou o médico Jackson Avery na série Grey's Anatomy, está viralizando nas redes sociais por conta de sua anatomia após ter cenas de nu frontal vazadas. Na noite da última segunda-feira, dia 9, um espectador do musical Take Me Out, da Broadway, causou um alvoroço na web ao quebrar um acordo de confidencialidade da peça.

O espaço pede que a audiência não grave conteúdos com os celulares e mantenha os dispositivos guardados em um local seguro no decorrer do espetáculo. No entanto, o internauta burlou as regras do teatro e tirou fotos e vídeos do ator completamente nu durante um banho para a performance. Os registros explícitos foram compartilhados na internet e logo se tornaram o assunto do momento.

No site oficial da Broadway, consta:

Por respeito e apoio aos nossos atores e para criar um ambiente sem telefone, o Second Stage trabalhará com Yondr em todas as apresentações de Take Me Out. Na chegada ao Hayes, todos os telefones e relógios inteligentes são colocados em estojos Yondr por nossa equipe e serão desbloqueados no final do show. Os hóspedes mantêm a posse de seus dispositivos o tempo todo.

Em Take Me Out, Jesse interpreta um jogador de beisebol, que enfrenta uma enxurrada de preconceitos, companheiros de equipe hostis e amizades tensas após revelar ser gay. Williams, que recebeu uma indicação ao Tony Awards com sua performance, já havia feito declarações sobre as cenas de nudez da peça. O ator participou de uma entrevista ao Watch What Happens Live ao lado de um colega de elenco e foi bem sincero ao falar da experiência.

- É um corpo. Uma vez que você vê, você percebe que é o quer que seja, é só um corpo. Eu só tenho que fazer com que isso se torne um grande negócio. [...] Eu só sei da minha experiência, mas só acabe com aquilo.