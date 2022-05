Extração e remessa de lenha. Forma-se a economia da Estação. Os primeiros profissionais liberais.

Ademir Medici

Quem mais arrecadava impostos era a Vila de São Bernardo (então sede do município), seguida por Santo André, Ribeirão Pires e Paranapiacaba.

Segundo o livro de impostos de indústrias e profissões da única prefeitura de então, o forte do futuro distrito e município de Rio Grande da Serra eram os produtores de lenha, chamados “remetentes”.

A lenha retirada das matas seguia por caminhos rurais até a estação ferroviária, de onde era despachada para as cidades ao longo da Estrada de Ferro São Paulo Railway.

“Memória” contabilizou 24 remetentes de lenha em Rio Grande. Dois deles possuíam serrarias a vapor: José Maria de Figueiredo e F. Biancalona e Cia.

Naquele ano de 1910, entre produtores de lenha aparecem nomes como os Francisco Martinelli, Antonio Carnavalle, Fortunato Arnoni, Sebastião Pedroso e Empresa Indústrias Extrativas.

José Maria de Figueiredo mexia com lenha e também possuía, em Rio Grande, armazém de secos e molhados e olaria. Outras duas olarias aparecem na lista de impostos de então: Eliseu Pescoirini e Júlia Gelardi.

Entre os comerciantes, vários mantinham armazéns de secos e molhados: Josephina Fortunata Pandolphi, Domingos Braciali, Salvador Gassi, Benedito Anacleto dos Santos, F. Biancalona, Amaro Pires Martins, Guilherme Pinto Monteiro (hoje nome de rua em Rio Grande da Serra), Basílio Dal Pogetto e Francisco Beber.

Açougues eram dois, mantidos por Felício Rosa Espina e Benedito Anacleto dos Santos.

Anselmo Pivette trabalhava de ferreiro e carpinteiro; Francisco Picardi, o sapateiro.

Havia duas canchas de bochas – chamadas “jogos de bolas” - nos armazéns de José Phelippe e de Guilherme Pinto Monteiro. Vários armazéns diversificavam atividades mantendo setores de ferragens, louças, calçados, armarinhos e quitandas.

Mil novecentos e dez. Pelos anos seguintes – indicam os livros de impostos – novos negócios foram abertos na Estação Rio Grande. Streiff, com fábrica de cadeiras no Centro de Santo André, chegava em 1911, introduzindo vagonetas para o transporte da madeira retirada deste braço da Serra do Mar; Nagibe Bechara abria loja de roupas feitas e chapéus; Avelino Pinto Monteiro instalava uma padaria, provavelmente a primeira de Rio Grande.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 12 de maio de 1972 – ano 14, edição 1840

DESTAQUE – Anel rodoviário está esquecido. O vereador de São Caetano, Sebastião Laureano, quer saber do secretário Paulo Maluf, dos Transportes do governo do Estado, a situação em que se encontram os estudos referentes ao anel rodoviário planejado para interligar bairros e municípios à Capital.

NOTA – É uma longa história. A matéria citada pelo saudoso vereador são-caetanense seria transformada no chamado Corredor ABD. Viria o anteprojeto de um anel ferroviário, impedido pela Lei de Proteção aos Mananciais editada em 1976. Lei que não impediu a abertura do atual Rodoanel Mário Covas, com todas as suas consequências de agressão à natureza e que não impediu a desindustrialização do Grande ABC.

EM 12 DE MAIO DE...

1902 – O subdelegado da Estação do Rio Grande (da Serra) comunicou ao chefe de polícia a morte repentina de Lucas Rodrigues, “de 80 anos presumíveis”.

1922 – Divulgada a estatística do eleitoral e população do Estado de São Paulo até 31 de dezembro de 1921: os 211 municípios possuíam 1.202.361 moradores, com 167.370 eleitores. A região, então Município de São Bernardo, tinha uma população de 24.014 moradores, dos quais 804 eram eleitores.

1947 - Pedro Manoel Cordeiro nasce em Ribeirão Pires. Historiador da cidade e colaborador desta página Memória, filho dos primos Manuel Cordeiro e Florinda Cordeiro. Foi parteira dona Assumpta Rico Simões, mãe do prefeito Antonio Simões. Pedro Cordeiro é casado com Teresa Martins Garcia Cordeiro. O casal tem três filhos – Melissa, Leonam e Lucas – o genro Sidney Marques Junior, as noras Melissa e Eliziani, e os netos Felipe (7 anos) e Rafael (4).

1952 – Fundado o Edifício José Pasin, com o novo Cine São Bernardo.

Rádio Tupi anunciava a estreia naquela noite de “História de São Paulo”, programa escrito por Tulio de Lemos, com a supervisão de Guilherme de Almeida. objetivo era dramatizar a história paulistana com vistas aos festejos do seu IV Centenário, em 1954.

1957 – Naquele domingo, a TV Paulista, canal 5, abria sua programação às 14h35 com a “Tarde Esportiva”. Jogariam, no Pacaembu, pelo Torneio Rio-São Paulo, Corinthians e Flamengo, com transmissão ao vivo. Deu Flamengo: 4 a 0.

