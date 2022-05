Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/05/2022 | 05:55



Neste aniversário do Diário do Grande ABC, Memória torna público um presente recebido há muitos anos de um dos quatro fundadores do jornal. Angelo Puga, diretor administrativo, nos chamou em sua sala, abriu uma antiga pasta de couro, já bem gasta, e nos ofereceu cerca de 30 fotos como estas que ilustram a Memória de hoje.

- Quando um novo funcionário era admitido, eu pedia a ele um retrato 3x4 a mais, para guardar de lembrança. Acho que agora é o momento de passar estas fotos à “Memória”.

Ao longo desses quase 35 anos de “Memória”, a serem completados em setembro, já publicamos alguns destes retratos. Agora revelamos a origem, com boas surpresas, como a do médico e historiador Octaviano Armando Gaiarsa, o único fotografado de perfil e que fez parte da primeira equipe do News Seller, transferindo-se depois para o desaparecido “O Repórter” – sem perder o contato e citar sempre em seus escritos a fonte “Diário do Grande ABC”.

E mais: a jovem colunista social Claudete Reinhart, que se assinava Claudete Guidugli, seu nome de solteira; o futuro cirurgião-dentista Odayr Bigliazzi, primeiro editor do Diarinho; dois fotógrafos pioneiros, Paulo Kogaya (do Foto Studio Sacomã) e Armando Martins (do Foto Ruma), pai do futuro editor de Fotografia do Diário, Reinaldo Martins); Rui Toledo (o primeiro editor de Sindicalismo); Waldemar Cestari, que a cada artigo mais bem elaborado gritava a plenos pulmões na Redação: “Sursum Corda”; dois dos primeiros gerentes de sucursais, Alcides Sofiatti (São Bernardo) e Décio Dias (São Paulo).

Em nome de todos eles, Memória saúda a família de tantos profissionais que fizeram a história deste Diário mais que sessentão. E um agradecimento especial ao querido Angelo Puga, que um dia nos chamou para dar uma carta de advertência – procuro esquecer o motivo – e que aceitou nossas explicações, rasgando o documento.

HOMENAGEM NO AR

Os 64 anos do Diário foram lembrados e celebrados pelo programa “Grande ABC e Você”, da Rádio ABC, apresentado sábado último pelo publicitário José Carlos Pereira, ex-Diário.

Pereira emocionou-se ao lembrar passagens da vida do jornal e a sua trajetória na empresa. Homenageou os fundadores do Diário e antigos funcionários, enviando um grande abraço à atual diretoria e equipe.

As palavras de Pereira repercutiram e vários colaboradores do Diário, de hoje e de ontem, enviaram mensagens ao programa.

Crédito das fotos – Divulgação: Angelo Puga

RETRATOS. Angelo Puga, diretor-fundador do Diário, e alguns dos rostos que fizeram a família News Seller nos primórdios do Diário: Alcides Sofiatti, Armando Martins, Claudete Guidugli (Reinhart), Décio Dias, Gilberto Vieira Lima, Heber Teixeira Monteiro, Octaviano Gaiarsa, Odayr Bigliazzi, Paulo Kogaya, Rui Toledo, Waldemar Cestari (Sursum Corda) e Walter Silva



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 11 de maio de 1972 – ano 14, edição 1839

DESTAQUE – Comgás estenderá sua rede ao Grande ABC. Uma carta-protocolo foi assinada entre os prefeitos da região e a Companhia Municipal de Gás para que o melhoramento aqui chegasse.

IMPRENSA – Diário atinge seu 14º aniversário, quatro como jornal diário.

ESPECIAL – Casa Santa Mônica, de Santo André, criada em 1962, protege a mãe solteira.



EM 11 DE MAIO DE...

1890 – Instalado o Município de São Bernardo, com abrangência sobre a área do Grande ABC.

1902 – Adolpho Bastos, comissário em Santos, e família, deixam Santo André em direção à sua cidade. Ele e seu irmão, o senador Cesário Bastos, possuiam chácara em Santo André, onde passavam o verão.

“Assim que as andorinhas começam a descrever no ar vastos “deslaios” para em seguida desaparecerem em demanda de outros climas, também Adolpho Bastos levanta acampamento”, noticiou o correspondente do ‘Estadão’.

NOTA – Adolpho Bastos, Cesário Bastos, a descendente Laura e outros familiares, são hoje nomes de ruas na Vila Bastos, em Santo André.

1922 – Entram em circulação novos selos de 200 réis, cujo desenho simboliza a aviação.

1952 - Vivia seus primeiros dias a Sociedade de Belas Artes de Santo André, de início com 50 associados e 20 alunos que frequentavam as aulas ministradas por professores da Associação Paulista de Belas Artes.

Primeira diretoria: presidente, Euclides Antonio Rios; vice-presidente, Guerino Bianchini; 2º vice, Paulo Chaves; secretário, Eugênio Bittencourt; tesoureiros: Pascoal Polimeno e Giovanni Palazzi.

A Sociedade de Belas Artes de Santo André trazia uma novidade para a cidade: um curso de pintura com modelos vivos.

1957 – Santo André vivia dias conturbados por causa do aumento dos impostos e taxas municipais. Vereador Antonio Braga, presidente da Associação Comercial e Industrial, chegou a pedir a renúncia do prefeito Pedro Dell’Antonia.

2017 – Manchete desta página Memória: “Diário, 59. A caminho de ser sessentão”. Em “Memória na TV”, entrevistávamos Ronan Maria Pinto. Uma linda entrevista – que continua na Internet: “Hoje me coloco como um dos colaboradores do Diário. Não sei o quanto colaboro, mas tento”, dizia Ronan.

NOTA DA MEMÓRIA – Pois é, prezado Ronan. Cinco anos se passaram. Repetimos: o Diário é mais que sessentão. Vida longa ao grande jornal do Grande ABC. Força nessa sua missão de manter vivo o sonho dos fundadores.



SANTOS DO DIA

Alfonso Navarro Oviedo

Inácio de Laconi

Nossa Senhora de Casaluce

Francisco Jerônimo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Águia Branca (Espírito Santo), Rio Quente (Goiás), Barroquinha (Ceará), Bom Jesus (Rio Grande do Norte), Nova Iorque (Maranhão), Mãe do Rio (Pará), alguns dos municípios que aniversariam em 11 de maio.

Falecimentos

Santo André

José Molina, 90. Natural de Franca (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Furlani, 90. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Ildegarda Meira Amorim, 82. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

São Caetano

Antonia Garcia Rocco, 90. Natural de Franca (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

José Pereira de Lima, 76. Natural de Queimada (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Ilma Silveira dos Santos Góes, 57. Natural de Itororó (Bahia). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Agente de asseio. Dia 1º, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ribeirão Pires

José Luiz de Souza, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.