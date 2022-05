Cruzeiro de volta ao mundo passará por 31 países em 121 dias

Redação

Do Rota de Férias



10/05/2022 | 18:55



A MSC promoverá um cruzeiro de volta ao mundo que partirá do porto de Civitavecchia/Roma, na Itália, em 5 de janeiro de 2024 e, durante 121 dias, passará por 52 destinos espalhados por 31 países. Já à venda no site da armadora, o tour está com preços sob consulta, mas o roteiro semelhante da companhia que será realizado em 2023 começou a ser comercializado, ainda em 2020, por US$ 15.750 por pessoa.

A volta ao mundo em 2024 será realizada a bordo do MSC Poesia, navio que conta com uma cachoeira no foyer, spa, quadra de basquete e tênis, shuffleboard, academia, área de minigolfe, três piscinas, hidromassagens e uma tela gigante de cinema ao lado da piscina principal. Isso sem contar os diversos restaurantes, que incluem um bar especializado em gastronomia japonesa.

Cruzeiro de volta ao mundo

Divulgação MSC Poesia

No cruzeiro de volta ao mundo de 2024, os hóspedes poderão embarcar em Civitavecchia/Roma, Gênova, Marselha ou Barcelona (nos dias 4, 5, 6 ou 7 de janeiro de 2024, respectivamente). Durante quatro meses, passarão pelo Mar Mediterrâneo, incluindo escalas em destinos como França, Espanha, Itália, Malta e Chipre, bem como uma noite em Haifa, em Israel, e uma visita de um dia ao Cairo, no Egito via Porto Said, em Alexandria.

A partir daí, o MSC Poesia seguirá pelo famoso Canal de Suez até o Mar Vermelho, onde será possível visitar pontos turísticos de Luxor, no Egito, e Petra, na Jordânia.

Depois de um pernoite em Jeddah, na Arábia Saudita, o navio seguirá para o sul, rumo às águas cristalinas de Zanzibar, na Tanzânia, Seychelles e Maurício. As paradas posteriores serão realizadas na África Continental, com destaque para a África do Sul, onde serão visitadas Durban, Port Elizabeth e Cidade do Cabo, com direito a pernoite nesta última e tour na Table Mountain.

A partir daí, o navio cruzará o Oceano Atlântico até a América do Sul com destino à Amazônia brasileira. Após visitar Rio de Janeiro, Salvador e Belém, os passgeiros navegarão pelo Rio Amazonas até alcançar Manaus e Santarém.

O próximo destino do cruzeiro de volta ao mundo é o Caribe. A lista de paradas inclui locais como Santa Lúcia, Barbados, Martinica, República Dominicana e Bahamas. Isso sem contar Ocean Cay, a ilha privativa da MSC.

O trecho final do tour se dará na América do Norte, onde haverá pernoite em Miami e em Nova York, nos EUA, antes de o transatlântico partir para Nova Escócia e Quebec, no Canadá. No caminho de volta para o Mediterrâneo, ainda dará tempo de visitar cidades do norte da Europa, além da Groenlândia e da Islândia.

MSC World Cruise 2024

Confira alguns dos destinos que serão visitados pelo cruzeiro de volta ao mundo da MSC em 2024:

Luxor, Egito

A excursão em terra passará por lugares como o Templo de Karnak, além de monumentos e tumbas, incluindo a vista de um dos maiores e mais antigos locais religiosos do mundo.

Petra, Jordânia

A cidade de pedra, esculpida em rocha, é um dos grandes destaques da Jordânia. Não à toa, Petra é uma das sete maravilhas do mundo.

Zanzibar, Tanzânia

Areias brancas, águas azuis-turquesa e um rico cenário cultural são apenas algumas das exóticas características de Zanzibar, que oferece uma experiência tropical na África. Os passageiros do cruzeiro de volta ao mundo também passarão por Stone Town e haverá opção de visitar o Parque Nacional Jozani-Chwaka, onde vivem os macacos colobus-vermelho de Zanzibar, espécie ameaçada de extinção encontrada apenas nesta região.

Porto Victoria, Seychelles

A visita aqui se dará em Porto Victoria, a pequena e vibrante capital deste país composto por 115 ilhas que pontilham o Oceano Índico. Localizada em Mahé, uma das maiores e mais importantes ilhas de Seychelles, a cidade conta com mercados, jardins botânicos, praias e construções coloniais.

La Possession, Ilha de Reunião

Raramente visitado por navios de cruzeiro, o destino exclusivo oferece vistas a locais como o Circus of Salazie, onde há restos de uma caldeira vulcânica. Ali, em vez de gêiseres de lava, há cidades espalhadas pela floresta. O vulcão Piton de la Fournaise, ainda ativo, domina a paisagem com duas crateras, a Dolomieu e a Bory, que se encheram de lava em 2007.

Cidade do Cabo, África do Sul

A cidade oferece o melhor das atrações naturais e cosmopolitas da África do Sul, desde as regiões produtoras de vinho até a beleza natural do Table Mountain National Park, com vistas panorâmicas das montanhas e dos oceanos Atlântico e Índico. Os viajantes poderão ainda passear pelas lojas e restaurantes do Victoria & Alfred Waterfront ou relaxar na praia de Camps Bay.

Rio de Janeiro, Brasil

Entre o mar azul e montanhas cobertas de florestas, as ruas e edifícios da cidade foram moldados ao redor da serra que compõe seu cenário, enquanto a Baía de Guanabara abrigailhas rochosas de areias brancas.

Salvador, Brasil

A cidade tem um clima eletrizante que se traduz em festas dia e noite. Gastronomia de alto nível, casario colonial, praias e muita diversão esperam os viajantes por aqui.

Belém, Brasil

O passeio pela cidade passará pelas ruas e pelos parques sombreados por mangueiras. A dica por aqui é ficar de olho nas fachadas dos grandes casarões históricos em tons pastéis, sob o sol tropical.

Manaus, Brasil

Manaus é o melhor ponto de partida para conhecer a Floresta Amazônica. Os passageiros poderã navegar pelas águas que levam à região.

Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas

A ilha particular da MSC é banhada por águas cristalinas e conta com praias de areia branca. As excursões permitirão aos passageiros relaxar ou fazer mergulhos com snorkel, bem como passear de caiaque e paddle boarding.

Nova York, Estados Unidos

Ninguém resiste a passear por Manhattan e seus jardins escondidos ao lado de arranha-céus pós-modernos, como o Empire State Building, e ícones como a Estátua da Liberdade. De espetáculos da Broadway a museus de classe mundial, a agitada cena teatral e artística da cidade de Nova York marcam uma das paradas mais desejadas do cruzeiro de volta ao mundo.

Nova Escócia, Canadá

Com casas de fachadas coloridas, praias arenosas, marcos históricos e trilhas cênicas em meio à natureza, a Nova Escócia é um ótimo destino para uma parada de navio. Destaque para a efervescente cidade de Halifax.

Quebec, Canadá

Aqui, a ideia durante a parada é absorver a animada cultura franco-canadense e caminhar pelas muralhas da Velha Quebec. Cenários deslumbrantes podem ser visitados na região, como as cachoeiras de Montmorency ou o Parque Nacional Jacques-Cartier.

Reykjavík, Islândia

Reykjavík, a capital mais setentrional do mundo, é uma pequena cidade portuária, rica em museus vikings e lojas. Com atmosfera animada, a cidade serve de base para quem deseja visitar uma série de atrações nos arredores, incluindo uma lagoa azul geotérmica, cachoeiras e belos lagos.