CBF veta Guarani x Vasco em Manaus e jogo deve ser disputado em Araraquara

10/05/2022 | 11:19



Sem poder jogar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani tentou mandar o jogo contra o Guarani, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em Manaus, na Arena Amazônia. Mas a mudança no jogo marcado para o dia 19 deste mês foi vetada pela Confederação Brasileira de Futebol.

A CBF vetou porque, pelo regulamento da competição, o clube mandante tem que jogar dentro do seu próprio Estado. Assim, o mais provável é que confronto seja realizado em Araraquara, no interior de São Paulo, na Arena Fonte Luminosa, que fica a cerca de 185 km de Campinas (SP).

O Guarani não vai poder atuar no Brinco de Ouro da Princesa porque o gramado será trocado pela grama de inverno e o estádio vai ficar 20 dias sem poder receber jogos. Depois do Vasco, o time só volta a jogar em casa no dia 2 de junho, contra o Vila Nova, também pela segunda divisão.

Ainda sem embalar neste início de campeonato, o Guarani está na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com seis pontos em seis rodadas.