Divisões políticas na família Michels

Com a aproximação das convenções partidárias, o clima tem ficado estranho na família Michels, cujo expoente é o ex-prefeito Lauro (PV). Depois de uma tentativa frustrada de embarque no Republicanos, que terá o ex-ministro Tarcísio de Freitas como candidato ao governo do Estado com as bênçãos do presidente Jair Bolsonaro (PL), o tradicional grupo político de Diadema dá sinais de divisão. Ex-presidente da Câmara e primo de Lauro, Marcos Michels acena com embarque na campanha a deputado federal do ex-prefeiturável Taka Yamauchi (MDB). Taka esse que fez questão de rejeitar o apoio dos Michels no segundo turno contra o prefeito José de Filippi Júnior (PT), em 2020. Por outro lado, Lauro cogita lançar candidatura a deputado estadual (ou colocar a mulher dele, Carol Rocha), com objetivo de fustigar Márcio da Farmácia (Podemos). Márcio foi aliado de Lauro e eleito deputado estadual com apoio do governo do verde, mas se distanciou do ex-prefeito e hoje está próximo de Taka. Para embolar o xadrez político, Regina Gonçalves (PV), ex-secretária de Habitação e aliada dos Michels, é pré-candidata a deputada federal. Ou seja, adversária de Taka nas urnas.

Bastidores



As voltas de Regina

E Regina Gonçalves (PV) consegue embolar ainda mais a cena política em Diadema. A ex-deputada estadual de Diadema passou a última década como rival ferrenha do PT, em especial no município. A postura crítica ao petismo foi observada nas eleições de 2012, 2016 e 2020. Mas o mundo dá voltas e, na política, essas voltas acontecem com frequência. No sábado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou sua pré-candidatura à Presidência pelo PT, tendo Geraldo Alckmin (PSB) como vice. E quem estava no evento? Regina Gonçalves. Ocorre que o PV aprovou apoio ao projeto de Lula e fará com que Regina enfrente, ao menos na cidade, uma contradição: ela é pré-candidata a deputada federal e vai pedir votos ao PT.

Política no hotel

O empresário Cleber Broch (Patriota) promoveu, sexta-feira, encontro político que reuniu cerca de 500 pessoas em hotel de Santo André, incluindo lideranças estaduais. Na pauta do encontro com o pré-candidato na disputa por cadeira na Assembleia Legislativa, temas que ele classifica como fundamentais para transformar a vida das pessoas, como educação e trabalho. Não faltou uma espécie de arquivo confidencial, com depoimentos de familiares e amigos que conhecem sua trajetória. Momento em que as lágrimas não permitiram que ele escondesse a emoção, que se estendeu pelo discurso de sua mulher, Edilene.