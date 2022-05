Mônica Benini faz linda declaração para os filhos

10/05/2022 | 11:11



Junior Lima e Mônica Benini têm uma família linda. E agora que são pais de uma menininha, Lara, estão ainda mais radiantes.

Recentemente, Mônica Benini compartilhou em suas redes sociais uma foto do pézinho da pequena Lara com um sapatinho de crochê amarelo e o outro sem. Além disso, a criança estava com uma roupinha quadriculada em tons claros e usando também uma pulserinha no pézinho, na legenda da publicação a esposa de Junior Lima escreveu:

O sorriso que ela me dá, mesmo depois de uma noite mal dormida. Ele falando mamãe assim que eu abro a porta do quarto - e me dando aquele abraço ainda preguiçoso. O jeitinho que ele arruma o cabelo. A mãozinha dela batendo no meu peito enquanto mama. O jeito que ele desequilibra quando vai vestir a roupa da escola. O tchauzinho que ela acabou de aprender a dar. O te amo, mamãe antes de sair. A carinha que ela faz quando me vê. São oito da manhã e eu já até perdi as contas de quantas vezes sorri. Os olhos pesam de sono, o corpo pesa de cansaço, mas e o coração? Esse tá a pleno vapor. Obrigada, meus filhos, obrigada. Tem sentimento que não dá pra traduzir em palavras.