Spin-off de 'The Boys' começa a ser produzido com novos nomes no elenco

10/05/2022 | 10:25



Após perder alguns atores do elenco, o spin-off universitário de The Boys começou a ser produzido na última semana com novos nomes. A informação é da revista Entertainment Weekly.

London Thor entrou no lugar de Reina Hardesty, que deixou o projeto logo após as saídas de Aimee Carrero e Shane Paul McGhie.

As baixas ocorreram por conta do tempo prolongado para as gravações, que acabou gerando conflito nas agendas. Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn estão na nova safra de atores que integram a série.

"Tem sido um processo longo e sinuoso, mas espero que as pessoas gostem tanto quanto eu", disse Eric Kripke, showrunner de The Boys.

Segundo ele, a nova produção difere da série original, mas ainda se mantém no mesmo tom.

Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway e Maddie Phillips também fazem parte do elenco.

De acordo com a descrição do projeto, o spin-off vai acompanhar a vida de um grupo de jovens super-heróis em um cenário de colegial, mas com uma pegada de Jogos Vorazes.

A nova série ainda não tem data de estreia divulgada. No entanto, as duas primeiras temporadas de The Boys estão disponíveis na Amazon Prime Video e a 3ª chega no dia 3 de junho.