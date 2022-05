Quadro de Marilyn Monroe, feito por Andy Warhol, é leiloado por um bilhão de reais e se torna a peça mais cara do século 20

10/05/2022 | 10:10



Quanto você pagaria por um quadro da grande Marilyn Monroe? Na última segunda-feira, dia 9, um retrato da atriz, feito por Andy Warhol, foi leiloado por 195 milhões de dólares, cerca de um bilhão de reais. Segundo informações do jornal The New York Times, o valor ainda ficou abaixo do esperado pela casa de leilões Christie's, que esperava faturar pelo menos 200 milhões de dólares.

Com isso, o Shot Sage Blue Marilyn se tornou a obra mais cara do século 20. Posto que antes era ocupado por As mulheres de Argel, de Pablo Picasso - leiloado por 179,4 milhões de dólares (cerca de 926 milhões de reais), em 2015.

Antes da venda, a obra pertencia à fundação dos irmãos Thomas e Doris Ammann, de Zurique, na Suíça. O valor arrecadado pela venda dessa, e de outras obras, será destinado para projetos de saúde e educação ao redor do mundo.