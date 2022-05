Charge - 10 de maio de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



10/05/2022 | 09:56



A Petrobras comunicou que o diesel terá alta de 8,87% a partir de hoje. O preço médio do litro nas refinarias passará de R$ 4,51 para R$ 4,91. No início de março, o valor subiu 24,9%, o que, de acordo com a empresa, foi o último reajuste até o anúncio de ontem. Com essa medida, as empresas de transporte também serão impactadas, assim como os consumidores. Aumento vai afetar preços de mercadorias e gerar inflação.