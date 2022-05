Amor online: veja dicas para criar um perfil atraente

Da Redação

Para quem busca encontrar um amor online (por meio de aplicativos de relacionamento), existe um pré requisito que é comum a todos: contar com um perfil apresentável. Geralmente, o primeiro contato acontece por meio da foto de perfil e da biografia.

Nestas plataformas, levar a sério o velho ditado “a primeira imagem é a que fica” é fundamental.

De acordo com Eugênia Del Vigna, diretora presidente do Match Group Latam, responsável pelas marcas Par Perfeito, Divino Amor e Our Time é fundamental ser verdadeiro e sincero ao falar sobre suas expectativas e características.

“Usar fotos recentes e reais são essenciais. Tudo bem usar filtros para disfarçar uma imperfeição aqui ou ali, mas não exagere no efeito para não ser artificial. As fotos transmitem sua personalidade, seus hobbies, gostos e dá dicas para quem quiser te conhecer melhor. A sinceridade aumenta as chances de compatibilidade na vida real, quando a paquera sair dos limites do aplicativo. Na paquera online, o perfil é o seu cartão de visitas”, explica a executiva.

Utilizar dados reais ao criar o perfil também é essencial para encontrar parceiros afins, já que a combinação de perfis é feita por algoritmo inteligente.

“Ao realizar o cadastro, as pessoas preenchem um questionário com dados pessoais, gostos, hobbies, pretensões, entre outros. As informações demográficas e comportamentais são cruzadas pelo sistema e em seguida usuários com perfis compatíveis são apresentados aos usuários. Esta tecnologia permite que dados se transformem em conexões reais”, detalha Eugênia Del Vigna.

Abaixo, a presidente do Match Group LatAm apresenta as principais dicas para encontrar o amor online nos aplicativos de relacionamento: