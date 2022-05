Memes: melhores reações da internet aos tênis destruídos da Balenciaga

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/05/2022 | 09:55



Nesta segunda-feira (9), os tênis destruídos da Balenciaga movimentaram a internet. Isso porque os modelitos da coleção Paris Sneaker com aparência surrada custam de US$ 495 (cerca de R$ 2,5 mil) até US$ 1.850 (cerca de R$ 9,4 mil).

Apesar de ter causado indignação entre os internautas, os calçados destruídos não passam de uma estratégia de marketing de Demna Gvasalia, designer da Balenciaga. Seu objetivo era mostrar que os produtos da marca podem ser usados pelo resto da vida. Os modelos originais, na verdade, são mais limpos – você pode vê-los neste link.

Independentemente da proposta da campanha, os tênis destruídos da Balenciaga causaram uma série de reações na internet. Veja as melhores: