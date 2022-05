10 resorts para curtir as férias do meio do ano

Maria Beatriz Vaccari

O controle da pandemia e a chegada do recesso escolar de julho são ótimas razões para organizar uma viagem e curtir as férias do meio do ano. O Rota de Férias selecionou uma lista com 10 resorts legais para aproveitar o friozinho típico do inverno ou fugir para áreas mais quentes do País. Há opções em diferentes partes do Brasil. Confira!

Resorts para curtir as férias do meio do ano

Abaixo, veja alguns dos melhores resorts do Brasil para aproveitar ao máximo as férias do meio do ano:

Wish Serrano

Grande Hotel Campos do Jordão

Salinas do Maragogi All Inclusive Resort

Ocean Palace Beach Resort

Malai Manso Resort Yatch Convention & Spa

Tauá Resort & Convention Atibaia

Village Le Canton

Vale Suíço Resort

Mabu Thermas Grand Resort

Itá Thermas

Wish Serrano – Gramado (RS)

Curtir o inverno em Gramado (RS) é sempre uma boa pedida. Quem procura um resort completo e com atrações para toda a família pode se hospedar no Wish Serrano. O complexo tem acomodações confortáveis, bar, restaurante, piscinas, academia e parquinho infantil.

Grande Hotel Campos do Jordão – Campos do Jordão (SP)

Os fãs de gastronomia costumam se apaixonar pelo Grande Hotel Campos do Jordão. Isso porque o hotel é comandado por alunos do Centro Universitário Senac, que preparam receitas inesquecíveis. A infraestrutura completa e a decoração no estilo art nouveau deixam o resort ainda mais atrativo.

Salinas do Maragogi All Inclusive Resort – Maragogi (AL)

10 piscinas, academia, spa e três restaurantes. Essa é só uma parte da infraestrutura do Salinas do Maragogi All Inclusive Resort, que fica de frente para o mar e é cercado pela Mata Atlântica. De quebra, o local fica pertinho das principais atrações de Maragogi (AL).

Ocean Palace Resort – Natal (RN)

Com regime de alimentação all inclusive, o Ocean Palace Resort é uma ótima pedida para quem quer fugir do frio nas férias do meio do ano. Com acesso direto à praia, o resort oferece diversão para toda a família. Vale a pena destacar que ele foi eleito um dos melhores hotéis do Brasil em 2021.

Malai Manso Resort Yatch Convention & Spa – Chapada dos Guimarães (MT)

O Malai Manso é o local perfeito para curtir a região da Chapada dos Guimarães em alto estilo. Ali, o viajante encontra muito conforto e atrações divertidas, como trilhas, tirolesa, escalada e arvorismo. Também há opções para quem quer relaxar, como sauna e o spa Malai by L’Occitane.

Tauá Resort & Convention Atibaia – Atibaia (SP)

A 59 quilômetros da capital paulista, o Tauá Hotel & Convention Atibaia tem uma estrutura completa de atividades ao ar livre, incluindo esportes e até circo. O hotel também oferece restaurante, quadras, jardins amplos e o maior parque aquático indoor da América Latina.

Village Le Canton – Teresópolis (RJ)

Inspirado na Suíça, o Village Le Canton fica na belíssima região de Teresópolis, a cerca de duas horas da capital fluminense. O complexo é composto por três hotéis (Village, Magique e Fazenda Suíça) e conta com um parque de diversões coberto, chamado Parc Magique.

Vale Suíço Resort – Itapeva (MG)

Também inspirado na Suíça, o Vale Suíço Resort é uma opção tranquila para quem quer curtir as férias de meio de ano em contato com a natureza. O local é cercado por belas paisagens naturais e abriga parque aquático, spa e um lago onde é possível praticar esportes.

Mabu Thermas Grand Resort – Foz do Iguaçu (PR)

Próximo às famosas Cataratas do Iguaçu, o Mabu Thermas Grand Resort conquista os visitantes com suas piscinas de águas termais, que mantêm uma temperatura de 36°C em qualquer época do ano. O complexo também conta com um parque aquático de 11 mil metros quadrados.

Itá Thermas – Itá (SC)

Com uma programação intensa para crianças, adolescentes e adultos, o Itá Thermas tem atividades para todos os gostos. As principais são as piscinas de águas termais, que contam com ação anti-inflamatória e até ajudam a reduzir os níveis de gordura do corpo.

