São Caetano anuncia mais 4 reforços para Copa Paulista

Dérek Bittencourt



10/05/2022 | 00:01



O São Caetano dá sequência à montagem do elenco para a disputa da Copa Paulista, que começa em 3 de julho, e anunciou mais quatro reforços para o técnico Axel. São eles o zagueiro Robson Silva, 29 anos, o lateral-esquerdo Paulo Henrique, 29, o meia Victor Adame, 22, e o atacante Wallace Silva, 25. Todos eles já treinam sob orientação do comandante, juntos ao restante do elenco.

“Estar aqui é a realização de um sonho profissional. Vestir essa camisa é uma responsabilidade muito grande, pois conheço bem o tamanho e a representatividade do São Caetano no cenário esportivo do Brasil”, se declarou Robson Silva, ex-XV de Piracicaba. “O time tem uma grande representatividade no cenário nacional por tudo que já fez em sua história e o que mais me cativou foi o projeto ambicioso que me foi apresentado para o São Caetano. Estou motivado e feliz pelo convite”, emendou Paulo Henrique, ex-Remo-PA.

“Tenho uma profunda admiração pela história vitoriosa que esse clube teve no passado. Cabe a nós trabalharmos para buscar recolocá-lo em destaque novamente no cenário nacional do futebol”, afirmou Victor Adame, ex-Desportivo Brasil, que viu as palavras ecoarem no discurso de Wallace Silva, ex-Nacional. “Estamos em um time grande que tem uma história maravilhosa no futebol. Quando fiquei sabendo do convite eu aceitei na hora.”