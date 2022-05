Reunião sela hoje permanência de Peixe

Dérek Bittencourt



10/05/2022 | 00:01



O EC São Bernardo amargou no sábado uma dolorosa e frustrante eliminação na semifinal do Campeonato Paulista da Série A-3, ao ser superado pelo Noroeste, por 2 a 0, em Bauru, resultado que foi suficiente para promover o Norusca à A-2 e levá-lo para a decisão da Terceira Divisão estadual. No entanto, a diretoria do Cachorrão se mostra satisfeita com o trabalho da comissão técnica e, com a mútua demonstração de vontade para continuidade no projeto, hoje deverá ser definida a permanência do treinador Renato Peixe e sua equipe para a disputa da Copa Paulista, que começa em 3 de julho.

“Sentimos orgulho do sucesso de uma campanha sólida e constante, integrada com consolidação de quatro crias da base prontas para voos maiores. Nos últimos 45 minutos (em Bauru, quando saíram os dois gols do Noroeste) o improvável entrou em campo. Faz parte e já passou. Foi um soco na cara, mas temos vontade e gasolina para mais, sem medo”, disse o presidente Felipinho Cheidde, que depositou total confiança em Renato Peixe e nos colegas. “A comissão conta com meu total e irrestrito apoio.”

O treinador, por sua vez, demonstrou igual vontade em permanecer. “Vamos sentar amanhã (hoje) com o presidente para avaliarmos certinho. Vamos fazer o planejamento para a Copa Paulista, porque daí tiramos uma base para o ano que vem. Queremos dar oportunidade para os meninos da base e estamos de olho no sub-20, a ideia também é renovar com alguns jogadores, mas sabemos que não será fácil, porque alguns estão valorizados. Mas em breve tudo isso deverá estar definido”, pontuou Renato Peixe.

De acordo com o mandatário, aproximadamente dez jogadores do elenco que disputou a A-3 seguirão no grupo da Copa Paulista. Serão realizadas ainda “contratações pontuais”, além da utilização de jogadores oriundos da categoria de base que, segundo Cheidde, “irão surpreender”. “Temos muito a oferecer ainda este ano”, finalizou o presidente.

A primeira saída confirmada do elenco que disputou a Série A-3 foi a do volante Alê, que disputará a divisão de acesso do Rio Grande do Sul pelo Gaúcho de Passo Fundo. Artilheiro do time com nove gols, o atacante Bosco é outro que não deve seguir.