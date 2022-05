Você podia mais, EC São Bernardo

Dérek Bittencourt



O EC São Bernardo viu o acesso à Série A-2 do Campeonato Paulista escapar por entre os dedos, sábado, no Estádio Alfredo de Castilho. O Cachorrão foi a Bauru em vantagem, após vencer a ida por 2 a 0. Suportou bem os primeiros 45 minutos, levando o empate para o intervalo, mas o gol do Noroeste logo no início da etapa final incendiou a torcida do time da casa, que empurrou o Norusca ao segundo gol, aos 37 do segundo tempo. A repetição do placar de 2 a 0, desta vez favorável ao mandante, foi suficiente para promover e dar vaga na final ao representante do Interior, por ter melhor campanha no geral, e acabou consequentemente premiando um velho conhecido das torcidas do Grande ABC: Luís Carlos Martins, que soma passagens por São Caetano, Santo André e São Bernardo FC, recolocando os bauruenses no segundo nível do futebol estadual. Do outro lado, sobraram lamentações para o técnico Renato Peixe, criticado por torcedores e colegas da mídia, que apontaram que o Alvinegro pecou ao abdicar da partida e abusou do cai-cai, da cera e tudo mais. Em conversa com o treinador são-bernardense, no entanto, ele admitiu: “São coisas do futebol”. “Tanto que, depois que fizeram o gol, sumiram com as bolas, o goleiro caiu, os jogadores começaram a sentir mais cãibras. Esse é o glamour que o futebol tem”, opinou Peixe.

O comandante alvinegro sabe que seu time podia mais. O próprio time tem noção disso. Afinal, nos quatro jogos anteriores contra o Noroeste, havia colecionado dois empates e duas vitórias. Qualquer resultado destes que se repetisse, levaria o EC São Bernardo para a final, para enfrentar o Comercial. Porém, na hora do vamos ver, faltou aquele algo a mais, o ímpeto, a ousadia, engolir o receio de levar um gol e se atirar ao ataque para balançar as redes. Afinal, um único tento teria sido suficiente (desde que a diferença se mantivesse em um gol). Não vou ser radical a ponto de dizer que o representante do Grande ABC não teve uma chance sequer. Alexandre e Bosco assustaram a torcida, que compareceu em grande número à praça esportiva bauruense, no primeiro tempo. Porém, na etapa final, o Cachorrão simplesmente não foi à frente. Apesar de contar com jogadores experientes, pareceu, sim, ter sentido o primeiro gol e a consequente animação dos torcedores, que praticamente carregaram o Norusca até o segundo tento.

“Estamos ainda com a ferida aberta. A gente queria este acesso, infelizmente as coisas não aconteceram como planejávamos, mas acho que estamos todos de parabéns, porque chegar numa semifinal de A-3, com vários clubes tradicionais ficando pelo caminho, não é fácil. São coisas do futebol. Jogos desse nível são decididos em detalhes e em duas falhas nossas eles fizeram os gols que decidiram”, falou, ontem, Renato Peixe. “No futebol brasileiro só dão valor àqueles que conquistam algo. Mas é necessário fazer avaliação de tudo e acho que estamos de parabéns por aquilo que fizemos. Só não fomos coroados com o acesso”, complementou o treinador.

Concordo com ele na maior parte de seu discurso, sobretudo no que diz respeito à falta de valorização para aqueles que não necessariamente alcançaram o objetivo, sobretudo porque o Cachorrão fez, sim, ótima campanha. E a diretoria do EC São Bernardo também concorda com isso. Afinal, hoje dirigentes e treinador se reunirão justamente para tratar da sequência do casamento entre as partes. A relação entre Peixe e Cachorrão vem rendendo bons frutos: semifinalista na Copa Paulista de 2019, vice-campeão da Série A-3 de 2020 e promovido à Série A-2; quadrifinalista da Copa Paulista de 2021; e agora semifinalista da A-3 de 2022. A única campanha ruim (e que lhe custou o cargo) foi na A-2 de 2021, que terminou com o rebaixamento do Alvinegro. Ainda assim, é possível visualizar que o técnico vem evoluindo, encorpando. Não à toa, seu nome vem ganhando força, a ponto de ser sugerido pela torcida do Santo André para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro – o fato é que os fãs ramalhinos não estão nada felizes com José Carlos Palhavan.

COPA PAULISTA

Os três times do Grande ABC que disputarão a competição estadual no segundo semestre apostam na manutenção de treinador. Renato Peixe, no EC São Bernardo, Axel, no São Caetano, e Serginho, no Água Santa, seguem à frente das equipes, em decisões – na minha visão – acertadas das diretorias. E acredito que o trio entrará na disputa vislumbrando as vagas nas competições nacionais: o campeão pode escolher entre a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil, enquanto o vice fica com a alternativa que sobrar. O Azulão, pelos reforços apresentados, está montando um elenco interessante, que terá como maestro o meia Bady, além de contar com a segurança de Luiz e Ferreira, além dos gols de Maranhão. O Netuno, por sua vez, ainda é uma incógnita, mas sempre monta escretes interessantes. Por fim, o Cachorrão também é um mistério. Com a redução de verba exigida, deverá grande parte do atual grupo, mas é possível que jogadores identificados, como o zagueiro Raphael e o atacante Chuck, sigam vestindo o manto alvinegro.